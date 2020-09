전북, 서해안권 유네스코 세계지질공원 인증 ‘순항’

8월 환경부에 인증 신청…11월까지 유네스코 송부 등 절차 완료



고창 운곡습지·부안 채석강 등 지질자원의 국제적 가치 인정 기대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 유네스코 세계지질공원 국내 후보지로 선정된 전북 서해안권(고창, 부안) 지질공원이 환경부에 인증 신청서를 제출하는 등 본격적인 인증 절차에 돌입했다.

전북도는 지난달 31일 전북 서해안권 유네스코 세계지질공원 신청서를 환경부에 제출하고, 인증 획득을 위한 본격적인 절차를 이행할 계획이다고 8일 밝혔다.

서해안권 지질공원은 지난해 12월 세계지질공원 국내 후보지로 선정된 이후, 정식 인증 신청에 필요한 학술 조사, 신규 지질명소 발굴, 운영 상황 자체평가 등을 중점 추진해 신청 요건을 충족했다.

이후 과정은 제출한 신청서의 검토와 보완 등을 거쳐, 인증 절차에 따라 11월까지 유네스코에 신청서를 최종 송부하고, 내년부터 진행될 현장 평가 등 후속 절차 이행을 차례로 진행할 예정이다.

세계지질공원 인증을 신청한 고창 운곡습지와 부안 채석강 등 서해안권의 지질명소는 총 26개소(국가 인증 12개소 포함)이다.

이들 명소가 유네스코 세계지질공원으로 인증되면 국제적 가치 입증으로 탐방객 증가 등의 파급효과가 기대된다.

특히 세계지질공원 제도는 타 유네스코 프로그램과는 달리 국내법(지질공원 시설 훼손만 금지) 이외의 별도 행위 제한을 강제하지 않기 때문에, 지역 주민들의 불편함이 없는 장점이 있다.

이에 전라북도와 고창, 부안군은 2022년 유네스코 세계지질공원 인증 획득을 목표로 현장 평가 대응 등 관련 절차 이행에 최선을 다할 방침이다.

내년부터 진행될 현장 평가 등 인증 심의에 대응하기 위해, 외국어 해설판·인쇄물과 영문 홈페이지 구축 등의 기반 정비와 포스트 코로나 대비 비대면형 탐방 프로그램 등을 지속 운영한다.

이 밖에 유네스코 평가 기준에 따른 역사·문화 등 비지질자원을 연계한 지질공원 탐방, 지역 주민의 소득창출 기반 구축도 중점적으로 수행할 계획이다.

또한, 지역경제 활성화 등 지속가능한 지역발전을 위한 국내·외 사례를 적극 참조해 성공적인 유네스코 세계지질공원 인증과 운영 전략을 발굴·실행한다.

한편 국가 인증(2017년) 후 4년마다 진행되는 재인증 평가에도 철저히 대비, 전북도 서해안권 생태관광 활성화에 필요한 국가지질공원 브랜드 유지에도 최선을 다할 방침이다.

김인태 전북도 환경녹지국장은 “우리 도 서해안 천혜의 자연유산이 유네스코 세계지질공원이라는 국제 브랜드를 획득할 수 있도록 최선을 다하겠다”며“도민들의 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 말했다.

