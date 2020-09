취임 1년 은성수 "코로나 대응 막중한 책임감…소방용수 아끼지 말아야"

"소상공인 등 코로나 대응 실물지원 노력 지속"

"사모펀드·DLF 등 투자자 피해 매우 안타까워"

[아시아경제 김효진 기자] 오는 9일로 취임 1년을 맞는 은성수 금융위원장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 잇따른 사모펀드 사태 등 재임 중 마주한 굵직한 현안들에 대한 생각을 밝혔다. '금융위원장 취임 1년 소회'라는 제목으로 금융위를 통해 8일 배포한 자료에서다.

은 위원장은 옛 재정경제원 금융정책실 총괄서기관 시절이던 1997년 외환위기 당시의 경험을 언급하며 "코로나19 위기에 직면해 두려움보다는 막중한 책임감이 앞섰다"고 돌아봤다. 은 위원장은 그러면서 "'175조원 + 알파(α)' 규모 금융지원 프로그램 등을 통해 금융시장 안정을 도모하고 소상공인ㆍ중소기업 등에 대한 실물지원의 노력을 지속하겠다"고 말했다.

그는 코로나19 금융지원을 '신속한 화재진압'에 비유했다. 화재가 발생했을 때는 소방용수를 아끼기보다 인명구조와 화재 진압에 최우선의 노력을 하는 듯이 코로나19 위기대응 과정에서 선제적이고 과감한 금융지원을 추진하고 있다는 의미다.

은 위원장은 "위기가 끝나지 않은 만큼 소상공인ㆍ중소기업 등의 가중된 어려움을 분담하기 위한 노력을 지속하되 금융권의 건전성이 훼손되지 않도록 각별한 관리의 노력도 강화하겠다"고 말했다.

"시중유동성, 생산적 부문으로 유도"

"사모펀드 등 금융사고에 엄정 대처"

그는 "위기극복 과정에서 불가피했던 가계ㆍ기업 부문 부채증가가 향후 우리 경제 재도약의 걸림돌로 작용하지 않도록 연착륙을 도보하겠다"면서 "생산적 부문으로의 시중유동성 유도, 전방위적 자산가격 상승에 따른 부작용 차단 등을 장기적 시계 하에 추진하겠다"고 덧붙였다.

은 위원장은 또 "위기대응 속에서도 금융혁신 및 소비자보호를 위한 정책을 병행하려 노력했다"면서 ▲새로운 촉진자의 금융시장 진입 허용 ▲데이터산업 육성기반 마련 ▲규제샌드박스 등 금융권 혁신노력 지원 뒷받침 ▲금융소비자보호법 제정 등을 성과로 언급했다.

그는 이어 "재임기간 중 사모펀드ㆍ파생결합펀드(DLF) 등으로 피해를 입은 투자자들에 대해 매우 안타깝게 생각한다"면서 "사모펀드ㆍDLF는 물론 보이스피싱 등 금융환경 변화 과정에서 발생하는 각종 금융사고에 대해 엄정히 대처할 것"이라고 약속했다.

