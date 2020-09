한미글로벌, 첨단물류센터 건설산업관리 수행한다

[아시아경제 이춘희 기자] 글로벌 건설산업관리(PM) 기업인 한미글로벌은 경기 용인시 처인구 '양지 유통업무설비 공동집배송센터'와 시흥시 정왕동 판매유통물류센터 신규 건설에 대한 건설관리업무를 수행한다고 8일 밝혔다.

양지 유통업무설비 공동집배송센터는 연면적 20만5000㎡ 부지에 지하 1층~지상 10층 규모로 지어지는 최신식 저온·상온 복합물류창고 시설이다. 영동고속도로 양지 IC 인근에 위치해 영동고속도로뿐만 아니라 인근 경부·중부고속도로까지 활용 가능해 신속한 전국 배송을 위한 최적의 입지라는 평가다.

정왕동 판매유통물류센터는 연면적 약 16만5000㎡의 저온·상온창고를 갖추고 옥상 주차장에는 1㎿용량의 친환경 그린에너지 태양광패널을 설치했다. 뿐만 아니라 친환경적인 사무실 공간 구성과 함께 전 건축물에 친환경 국제표준 LEED 인증을 통해 연간 에너지 20% 절감을 목표로 설계·시공이 진행되고 있다.

한미글로벌은 2022년 3월까지 해당 프로젝트의 물류 허브로서의 기획 설계부터 인·허가, 안전 환경 관리, 품질관리 등에 이르기까지 건설 공정의 원활한 진행을 위한 PM 용역을 수행할 계획이다.

김종훈 한미글로벌 회장은 "배송 경쟁력이 온라인 쇼핑이 미래 성장을 위한 핵심 경쟁력으로 대두된 가운데 이를 뒷받침할 물류시설이 증가하는 것은 필연적인 트렌드"라며 "앞으로도 첨단 트렌드를 빠르게 분석하고 그 수요를 파악함으로써 시장이 필요로 하는 건설사업관리서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

