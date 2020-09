롯데카드, '딜라이브 롯데카드' 추가 할인…"연간 최대 21만6000원 혜택"

이벤트 기간 내 카드 발급 받고 자동납부 신청하면

연간 최대 21만6000원 할인

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 딜라이브 이용요금 할인 혜택을 제공하는 '딜라이브 롯데카드' 출시를 기념해 2021년 2월 28일까지 추가 할인 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

딜라이브 롯데카드는 이용요금 자동납부 시 할인 혜택을 제공하는 상업자 표시 신용카드(PLCC) 상품이다. 지난달 이용실적에 따라 1만원에서 1만5000원을 할인해준다. 이벤트 기간에 이 카드를 발급받으면 3년간 매월 3000원씩 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 이번 이벤트를 통해 매월 최대 1만8000원을 할인 받으면 연간 21만6000원을 절약할 수 있는 셈이다.

이 카드를 처음 발급받은 달과 그 다음달에는 이용실적에 관계없이 자동납부 요금 1만원을 할인 받을 수 있으며, 이벤트 기간에는 1만3000원을 할인해준다. 딜라이브 롯데카드는 롯데카드와 딜라이브 홈페이지나 롯데카드 라이프 앱에서 발급받을 수 있다.

