교육의 디지털 전환…'에듀테크 코리아 페어&포럼' 개막

[아시아경제 문채석 기자]정부가 9일부터 '2020 에듀테크 코리아:페어&포럼'을 온라인 개최한다고 8일 밝혔다. 에듀테크는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확대로 주목받는 대표 비대면 산업이다.

산업통상자원부와 교육부가 공동 개최하는 올해 행사는 '교육의 디지털 전환'을 주제로 온라인 개최된다. 올해로 15회째를 맞는 이 행사는 에듀테크 전시관(페어)과 강연회(포럼)로 구성된다.

에듀테크는 인공지능(AI), 가상현실(VR) 등 최신 정보통신기술(ICT)을 교육에 접목해 맞춤형·실감형 학습을 제공한다.

코로나19 여파로 초·중·고교 원격수업, 재택근무 등이 확대되면서 에듀테크를 활용한 비대면 학습수요가 늘고 있다.

해외에서도 우리나라의 성공적인 코로나19 방역 사례와 함께 포스트 코로나 시대에 대응하는 에듀테크 서비스 모델에 주목하고 있다.

에듀테크 전시관은 예년과 달리 비대면 가상전시관으로 운영한다. 누구나 무료로 자유롭게 접속할 수 있다.

국내기업관, 정부정책관 등을 가상 관람하는 프로그램이다. 가상전시관엔 국내 에듀테크 기업 약 100개사가 참가한다.

정부정책관에선 산업부의 에듀테크 기술 개발 지원 정책과 대표 사례, 기업의 참여 방법 등을 소개한다. 교육부의 원격수업 시연 및 사례 등도 확인할 수 있다.

올해엔 '실시간 비대면 상담회'가 신설됐다. 홈페이지의 참가기업 목록에서 상담 희망 기업을 클릭하면 화상상담방으로 자동으로 연결된다. 영상, 화면, 문서, 동영상 4가지 유형으로 소통할 수 있다.

상담회는 참가기업과 학교·교사를 대상으로 9~11일 사흘간 진행된다. 이후에도 오는 25일까지 예약 상담을 제공한다.

아울러 하반기엔 행사와 연계해 신남방 국가들과 미국 등의 바이어와 '비대면 수출상담회'도 진행할 예정이다.

성윤모 산업부 장관은 온라인 개회사를 통해 "온라인으로 전환 개최하는 올해 행사가 대표적인 비대면 산업인 에듀테크의 특성을 살려 우리 경제 전반의 비대면화와 디지털 전환에 기여하고, 향후 '코로나 일상'에 대비한 이정표가 되길 바란다"고 말했다.

