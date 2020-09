성남 모란민속5일장, 추석 전 '휴장'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 전국 최대 규모인 성남 모란민속5일장이 추석 연휴를 앞두고 이달 9일과 14일, 19일 휴장한다.

경기 성남시는 전국 각지에서 상인, 관광객 등 불특정 다수가 모이는 장터의 특성과 주 고객층의 연령대가 높아 감염병에 취약하다는 점을 고려해 상인회와 협의를 통해 이같이 결정했다고 8일 밝혔다.

앞서 모란민속5일장은 코로나19 확산 방지를 위해 지난 2월24일부터 3월까지 다섯 차례, 8월19일부터 9월4일까지 네 차례 휴장을 했다.

유점수 모란민속5일장 상인회장은 "코로나19 지역사회 확산과 경기 위축으로 어려운 상황이지만, 모두의 안전을 위해 불가피하게 휴장을 연장하게 됐다"고 설명했다.

끝자리 4ㆍ9일 열리는 모란민속5일장은 평일 최대 6만명, 휴일엔 10만명이 찾는 전국 최대 규모 5일장이다.

모란민속5일장은 성남 중원구 성남동 4929 일원 여수공공주택지구 내 1만7000㎡ 규모 주차장에 546개 점포가 성업 중이다. 부대시설로 휴게공간, 지하 1층~지상 2층의 지원센터, 화장실 등을 갖추고 있다.

