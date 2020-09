[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 제10호 태풍 ‘하이선’이 지나간 7일 오후 마재윤 전남소방본부장과 소방대원들이 전남 여수 교동시장에서 침수피해 현장 점검을 실시했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr