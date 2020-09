제주도, 인플루엔자 무료 예방접종 전 도민 ‘확대’

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 전 도민을 대상으로 인플루엔자 4가 백신을 무료로 접종한다고 7일 밝혔다.

도는 당초 코로나19와 인플루엔자의 동시 유행에 대비해 생후 6개월에서 만 18세까지 어린이와 청소년, 만 62세 이상 어르신(국가사업)을 대상으로 무료 예방접종을 실시할 방침이었다.

그러나 인플루엔자 유행에 선제적 대응 차원에서 무료 접종대상을 만 19세부터 만 61세(도 자체사업)까지 추가해 전 도민으로 확대했다. 지원백신은 기존 3가에서 4가로 변경됐다.

예방접종 일정을 보면 ▲2회 접종대상자(만 9세 미만의 인플루엔자 접종력이 없는 경우)는 8일 ▲1회 접종대상자(어린이)와 임산부는 22일 ▲만19세 이상은 내달 13일부터이다.

접종기간은 인플루엔자 유행기간, 접종 후 항체 생성 및 지속기간(접종 2주부터 생기기 시작해 평균 6개월 정도 유지)등을 고려해 결정됐다.

2회 접종 대상자는 2회 모두 접종해야 충분한 예방접종 효과를 기대할 수 있다. 따라서 도는 8일 인플루엔자 예방접종을 실시한다는 방침이다.

2회 접종 대상자는 생후 6개월에서 만 9세 미만 어린이 중 인플루엔자 예방접종을 생애 처음 받거나, 올해 7월 1일 이전까지 1회만 받은 어린이다. 1회 접종 후 4주 내에 2회 접종을 해야 한다.

이 외 1회 접종 대상 어린이는 긴 인플루엔자 유행기간 동안 충분한 면역력 유지를 위해 오는 22일부터 무료 예방접종을 시작할 예정이다.

도는 인플루엔자 유행기간 및 접종 2주 후부터 예방효과가 나타나는 것을 고려해 11월까지 2회 접종을 완료해 줄 것을 당부했다.

인플루엔자 예방접종은 주소지에 관계없이 지정 의료기관(276개소)와 보건소, 보건지소, 보건진료소(64개소)에서 받을 수 있다. 지정 의료기관은 관할 보건소 문의 또는 예방접종 도우미 누리집, 이동통신 응용프로그램(스마트폰 앱)에서 확인할 수 있다.

또 코로나19 유행 관련 의료기관 내 감염전파 차단을 위해 사전 예약시스템을 활용해 가까운 지정 의료기관에 예약하거나, 전자예진표를 작성한 뒤 방문할 경우 의료기관 내 대기시간을 단축 할 수 있다고 전했다.

임태봉 도 보건복지여성국장은 “어린이의 안전을 위해 보호자는 접종 전·후 아이의 상태를 잘 살펴야 할 것”이라며 “의료인은 예진과 접종 후 15~30분 관찰로 이상반응 여부를 확인해야 한다”고 말했다.

