[아시아경제 오현길 기자] 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 2,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,766,966 전일가 2,500 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 국보, 종합 물류 테마 상승세에 1.85% ↑국보, 벅시부산과 플랫폼택시 본격 운행국보, 하현 대표 체제로 변경 close 는 최대주주의 지분매각으로 최대주주가 카리스에서 케이비국보로 변경된다고 7일 공시했다. 케이비국보의 지분율은 10.35%다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr