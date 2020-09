목포 세안종합병원, 코로나19 위기 극복 마스크 기탁

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시는 의료법인 해민의료재단 세안종합병원(이사장 강상진)이 지난 4일 코로나19 위기 극복을 위해 마스크 600매를 전남 사회복지 공동모금회를 통해 연산동 행정복지센터에 지정 기탁 했다고 7일 밝혔다.

강상진 이사장은 지난해 연산동 행정복지센터와 체결한 의료지원 협약을 통해 지속해서 건강 취약계층 보건·의료 지원에 힘쓰며, 코로나 19 위기가정을 위한 현금기탁에 이어 마스크 현물기탁 등 이웃사랑을 실천하고 있어 지역사회에 본보기가 되고 있다.

강상진 이사장은 “잠시 주춤했던 코로나의 감염이 다시 급속도로 확산하면서 모두가 힘든 상황이지만 안전수칙 등 사회적 거리두기를 실천하며 함께 힘을 모으면 반드시 이 위기를 극복해 나갈 수 있을 것”이라며 “오늘 전달되는 마스크가 어려운 시기에 누구보다 힘든 상황에 놓여 있을 취약계층에게 조금이나마 힘이 됐으면 좋겠다”고 전했다.

김대식 연산동장은 “모두가 힘든 어려운 시기임에도 이웃을 먼저 생각하며, 연산동 취약계층을 위해 지속해서 관심을 두고 나눔 활동을 앞장서 주시는 강상진 이사장에게 감사드린다”며 “이번에 기탁해주신 마스크는 건강 취약계층을 위해 전달하겠다”고 말했다.

