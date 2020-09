창원시 상수도사업소, ‘순환골제 우수활용’ 국무총리상 수상

순환골재 재활용제품 사용 28억 원 예산 절감

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 상수도사업소가 환경부와 국토교통부가 주최하는 ‘제11회 순환골재 및 재활용제품 우수활용사례 공모’에서 최우수기관 표창인 국무총리상을 받았다고 7일 밝혔다.

환경부와 국토교통부는 건설폐기물의 친환경적 처리와 자원 재활용화를 위해 매년 9월 6일을 자원순환의 날로 지정해 공공기관과 민간을 대상으로 순환 골재 우수활용사례 공모를 개최하고 있다.

창원시 상수도사업소는 2017년부터 2019년까지 3년간 사화 배수지 설치공사 등 37건의 상수도 공사에 순환 골재 재활용제품 10만㎥를 사용해 28억원의 예산을 절감하는 등 친환경 자원순환에 이바지한 공로를 인정받아 최우수기관으로 선정됐다.

창원시 상수도사업소는 환경부의 지난해 신속 집행 우수기관으로 선정돼 3억2000만원의 교부세 성과보수를 지원받았고, 지방 상수도 경영효율화사업 공모에도 선정되어 3억6000만원의 특별교부세를 지원받는 등 선진 상수도 행정기관으로 인정받고 있다.

