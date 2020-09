예다함상조 가입자를 위한 청구할인 서비스 제공

100만원 이상 이용 시 ‘예다함수530’ 상품 전액 청구할인



[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 더 케이 예다함상조와 업무 협약을 통해 ‘예다함 하나카드’를 출시했다고 7일 밝혔다.

예다함 하나카드는 예다함상조에 가입한 고객의 상조납입금에 대한 부담을 덜어드리기 위해서 다양한 혜택을 제공 한다. 이 카드로 상조 부금을 자동 납부할 경우, 전월 카드사용실적에 따라 할인혜택이 차등 제공된다. ▲전월 사용실적 50만원 이상 시 월 9000원, ▲100만원 이상 시 월 1만9000원의 청구 할인을 받을 수 있다. 특히 카드 론칭 기념으로 홈쇼핑 특판 상품인 '예다함수 530’을 가입할 경우 월 납부 금액 1만9000원(279회) 전액을 청구할인 받을 수 있다. 연회비는 로컬·마스타카드 모두 2만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr