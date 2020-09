[아시아경제 임혜선 기자]홈플러스는 재택근무와 원격수업이 일상화되는 뉴노멀 시대에 맞춰 홈피스·홈스쿨을 구성하는 소비자들을 겨냥해 ‘아이뮤즈 스톰뷰 모니터’를 새로 선보인다고 6일 밝혔다. 소비자 부담을 덜기 위해 24형 9만9000원, 27형 14만9000원 등 저렴한 가격대로 구성했다. 이 밖에도 가성비 노트북으로 각광 받고 있는 ‘아이뮤즈 스톰북 14 아폴로’를 29만9000원에 판매한다. 모델이 서울 등촌동 홈플러스 강서점에서 ‘아이뮤즈 스톰뷰 모니터’를 선보이고 있다.

