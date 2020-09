방탄소년단, 신곡 '다이너마이트'로 출연 없이 '인기가요' 1위

[아시아경제 김슬기 기자] 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)이 9월 첫째 주 SBS '인기가요'에서 출연 없이 1위를 차지했다.

6일 방송된 '인기가요'에는 제시의 '눈누난나', BTS의 '다이너마이트(Dynamite)', 블랙핑크의 'Ice Cream'가 9월 첫째 주 1위 후보에 올랐다.

이날 방송에서 9월 첫째 주 1위는 BTS였지만 생방송에 출연하지 않았다. 이로써 BTS는 2주 연속 '인기가요' 1위, MBC M '쇼! 챔피언', KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악 중심'까지 음악방송 6관왕을 달성하게 됐다.

BTS의 신곡 '다이너마이트(Dynamite)'는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 힘든 시기를 겪고 있을 팬들에게 활력을 전파하고 싶다는 내용을 담은 노래다.

한편 이날 '인기가요'에는 이은상, 온리원오브, MCND, 브레이브 걸스, 에이티즈, 크래비티, CLC, 원어스, 드림캐쳐, ITZY, 온앤오프, 러블리즈, DAY6(Even of Day) 등이 출연했다.

러블리즈는 신곡 'Obliviate'(오블리비아테)로 화려한 컴백 무대를 선보였다. DAY6 멤버 영케이, 원필, 도운은 유닛 Even of Day로서 무대에 올라 '파도가 끝나는 곳까지' 밴드 라이브 공연을 펼쳤다.

