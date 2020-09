'당나귀귀' 송훈 셰프 "6천 평 달하는 제주도에 식당 3개 오픈"

[아시아경제 강혜수 기자] 6일 오후 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 송훈 셰프의 제주도 2호점 계획이 공개됐다.

이날 송훈 셰프는 넓은 부지에 고깃집과 일식집, 베이커리를 오픈 할 예정임을 밝혔다. 송훈은 "세 개의 매장이 한 곳에 들어올거다"면서 자신이 운영할 계획이라고 설명했다.

이때 장동민은 "그건 안된다"면서 "세 개 업체끼리 손님으로 경쟁을 하게 될 것"이라고 진지하게 조언했다. 또 "식사하고 바로 옆 카페를 가는 건 괜찮다. 하지만 같은 업종의 상권만 입장하면 안된다"고 덧붙였다.

이날 송훈 셰프는 6천평에 달하는 2호점 부지를 살펴보러 제주도 출장에 나섰다. 송훈 셰프는 "첫번째로 고깃집 2호점 부지를 보러 간다. 1차 답사때 딱 내가 원하던 장소라는 생각이 들었다"고 기대감을 드러냈다.

KBS2 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

