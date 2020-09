우아한형제들, 대학생·청년 멘토로 나서

소셜벤처 지원기관 루트임팩트의 '임팩트 프로젝트 2기' 참여

[아시아경제 김철현 기자] '배달의민족'을 운영하는 우아한형제들이 대학생·청년들의 사회문제 발굴·해결 프로젝트에 멘토 기업으로 참여한다. 우아한형제들(대표 김범준)은 소셜벤처 지원기관 루트임팩트(대표 허재형)와 손잡고 '임팩트 프로젝트 2기'를 시작한다고 6일 밝혔다.

'임팩트 프로젝트’는 지역사회, 공동체, 환경 등 다양한 분야의 사회 문제를 비즈니스로 해결하는 기업의 사회적 가치를 청년들이 체험할 수 있는 프로그램이다. 루트임팩트는 올해 초 이 프로그램을 론칭한 뒤 2기 프로그램을 우아한형제들과 함께 구성하기로 했다. 우아한형제들은 고객만족과 기업성장, 사회문제 해결 및 사회적 가치창출에 기여하기 위해 멘토 기업으로 참여했다.

이번 프로그램에는 총 22명의 대학생이 선발됐다. 이들은 교육기간 동안 실제 사회문제를 발견, 분석하고 기업이 해결할 수 있는 방안까지 제안하는 등 문제해결 역량을 기르게 된다. 우아한형제들에서는 사회공헌 등을 담당하는 실무진들이 참가자들의 프로젝트 진행 멘토를 맡는다.

우아한형제들과 함께 하는 '임팩트 프로젝트 2기'는 12월 19일까지 약 4개월 간 진행된다. 우아한형제들은 이번 임팩트 프로젝트 2기에서 참가자들이 도출한 다양한 솔루션을 향후 배민 서비스에 적극 반영할 계획이다. 고명석 우아한형제들 배민서비스실 실장은 "새로운 시각을 가진 대학생들이 다양한 사회 문제들을 정의할 수 있도록 돕고 배달의민족 서비스를 통한 문제해결 방안을 함께 고민해보는 기회가 될 것"이라며 "우아한형제들의 서비스와 플랫폼이 사회문제 해결에 기여할 수 있도록 적극 나설 계획"이라고 말했다.

