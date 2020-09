정부가 수도권의 강화된 사회적 거리두기 '2.5단계'를 오는 13일까지 연장하기로 한 가운데 주말인 6일 온라인으로 예배를 진행하는 서울 영등포구 여의도순복음교회가 평소보다 한산하다. /문호남 기자 munonam@

