'불후' 이중옥 "이창동 감독이 작은 아버지...이감독 영화 오디션 본다"

[아시아경제 강혜수 기자] 5일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'에서 배우 이중옥이 이창동 영화감독과의 인연을 공개했다.

이날 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 오는 14일 방영예정인 새 드라마 '좀비탐정'에 출연한 최진혁 박주현 이중옥 하도권 태항호 안세하 임세주가 무대를 꾸몄다.

이중옥은 "이창동 감독이 작은 아버지"라면서, "금수저라고 오해받을까봐 말하고 싶지 않았다"고 털어놨다. 이중옥의 고백에 '좀비탐정' 배우들도 놀라움을 드러냈다. 특히 "나도 이창동 감독 작품 오디션을 본다"고 밝혀 시선을 모았다.

이날 이중옥은 네번째로 무대에 올라 노브레인의 '넌 내게 반했어'를 열창했다. 이중옥은 폭발적인 샤우팅 창법으로 무대를 뒤집어 놓은 후, "맨정신에 불러본 게 오늘이 처음이다. 한 달 동안 스트레스가 심했는데 홀가분하다"고 소감을 남겼다.

KBS2 음악 예능프로그램 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr