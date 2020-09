장제원, 김종인 겨냥? "1인 지배 정당 되면 결국 파멸"

[아시아경제 김슬기 기자] 장제원 국민의힘 의원이 5일 "한나라당과 새누리당, 자유한국당 등의 역사 속에서 1인 지배 정당이 됐을 때 결국 파멸의 길로 접어들었다"고 말했다. 이는 김종인 비상대책위원장 주도로 당명 교체 등이 이뤄진 것을 겨냥한 말로 해석된다.

장 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "위기나 개혁 등 어떤 이유로도 1인 지배가 합리화돼선 안 된다"라며 이같이 말했다.

그러면서 "'국민의힘'이라는 이름으로 간판을 바꿔 달았다. 어떻게 하면 100년 정당을 만들 수 있을까 생각해 본다"라며 "일사불란한 1인 지배체제가 탄핵을 불렀고, 내 권한이니 내 뜻대로 하겠다고 하면 사당화의 길로 빠지게 된다"라고 설명했다.

그는 "정치권에 들어온 이후로, '이명박당(黨)'일 때도 싸웠고, '박근혜당'일 때는 싸우다 내쳐졌고, '황교안당' 시절에도 이를 위해 싸웠다"라며 "'국민의힘'은 담(墻)도 벽(壁)도 없어야 한다. 같은 방향으로 가고 있는 모든 세력이나 인물들과 끝없이 연대하고 통합하고 동행하는 유연하고 열린 민주정당으로 거듭나야 한다"고 강조했다.

이어 "부끄럽게도 우리 정당사에서 한 번도 경험해보지 못한 '정당 민주주의'를 실현하는 것이 우리의 첫 번째 개혁과제가 되어야 할 것입니다"라며 "민주적 의사결정보다 강한 것은 없다. 이것이 100년 정당을 만드는 길이다"라고 지적했다.

