울진군, 태풍피해 복구 '구슬땀' … 20여개 단체 자원봉사단 구성

4일부터 주요 피해지역 항만·해안가 일대 복구

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 4일부터 재난 긴급 복구 자원봉사자 128명과 함께 제9호 태풍 '마이삭'의 주요 피해지역인 항만, 해안가를 중심으로 대대적인 복구활동에 들어갔다.

울진군종합자원봉사센터와 연계해 피해 지역을 방문해 현장의 피해 상황을 확인하고, 지역 20여개 단체의 봉사자들로 수해복구 지원봉사단을 구성했다. 복구 활동은 높은 파도와 강한 바람으로 방파제가 무너지고 바닷물이 유입되면서 큰 피해를 입은 울진읍(현내항), 죽변면(죽변항) 등 울진군 전역의 해안가를 중심으로 이뤄졌다.

수해복구에 나선 자원봉사자들은 "생각했던 것보다 피해가 커서 마음이 아프고 피해를 입은 모든 분들이 하루빨리 다시 일어서서 정상적인 생활을 하시길 바란다"며 안타까운 마음을 전했다.

김덕열 울진군종합자원봉사센터 소장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 힘든 시기에 태풍 피해를 입은 이웃들을 위해 적극 참여해준 자원봉사자들에게 감사하다"며 "자원봉사자들의 따뜻한 마음이 실의에 빠진 이웃들에게 희망이 될 것"이라고 했다.

자원봉사자들과 하루 종일 복구 작업을 함께 한 전찬걸 군수는 "지금껏 어렵고 힘든 상황에서 가장 큰 힘이 된 것은 함께 하는 힘 이었다"면서 "이웃에게 어려움이 있을 때 마다 주저없이 달려와준 자원봉사자 분들에게 감사드린다"고 했다.

