엄청난 호박이 나타났다…465kg 슈퍼호박, 비공식 국내 최고 기록

4일 의령군에 따르면 용덕면에서 양재명·백철숙씨 부부가 기른 초대형 호박이 지난해 열린 전국박과채소 챔피언 기록 319㎏보다 무려 146㎏ 더 무거웠다. 이 호박은 태풍 '마이삭' 영향으로 조기 수확됐다.

호박이 너무 크고 무거워 공무원·농협 직원 등 20여 명이 투입돼 수확을 도왔다. 이 부부는 465㎏ 호박뿐 아니라 144∼408㎏에 이르는 초대형 호박 6개도 함께 수확했다. 초대형 호박 7개를 실어나르기 위해 트랙터 2대와 지게차, 트럭 4대 등 장비가 투입됐다.

이들 호박은 현재 부부의 농업용 창고에 보관돼 있으며 이후 전국박과채소 품평회에 출품할 예정이다. 부부는 슈퍼 종자를 해외에서 직구해 약 5개월 동안 매일 1∼2시간 정성 들여 키웠다. 이 부부의 목표는 영양제 등 본인들의 오랜 경험을 바탕으로 최고 500㎏까지 키우는 것이었다.

양재명씨는 "슈퍼호박은 아직도 자라고 있었는데 태풍 영향으로 이렇게 조기 수확할 수밖에 없어 매우 안타깝다"며 "일본 기록인 500㎏대에 못 미쳤지만 지난해 국내 기록인 319㎏을 경신한 것을 위안으로 삼고 있다"고 전했다.

