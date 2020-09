신한금융, 글로벌 사모펀드에 1조1582억 제3자 배정 유상증자 결의

4일 이사회 열고 약 3913만주 규모 유상증자 추진 결의

홍콩계 글로벌 사모펀드인 어피니티, 베어링PEA 대상 투자유치 성공

향후 글로벌 및 자본시장 분야서 다양한 제휴 및 공동 투자 기회 기대

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융지주는 4일 이사회를 열고 1조1582억 규모(약 3913만주)의 제3자 배정 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다. 증자 배정 대상은 홍콩 소재 사모펀드인 '어피니티에쿼티파트너스(AEP)'와 '베어링프라이빗에쿼티아시아(BPEA)'다.

'어피니티에쿼티파트너스'는 1998년 설립 이후 아시아-태평양 지역 10개국에서 미화 약 140억불의 자금을 운용하고 있는 아시아-태평양 지역의 가장 큰 사모투자펀드 중 하나이다. 대표적으로 60억불 규모의 '어피니티 아시아퍼시픽 펀드 V(Affinity Asia Pacific Fund V)'를 설정해 운용하고 있으며, 국내에서는 현대카드, OB맥주, 하이마트 등에 투자하고 있다.

'베어링프라이빗에쿼티아시아' 역시 1997년 홍콩에서 설립 된 아시아 최대 규모 펀드로 약 200억불의 자금을 운용 중이다. 금년 초 65억불 규모의 아시아 7호펀드를 설정해 운용하고 있으며, 국내 대표적 투자로는 로젠택배, 한라시멘트, 애큐온캐피탈 등이 있다.

특히 신한지주는 지난해 국내 대형 사모펀드 회사인 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)의 투자를 유치한 데 이어, 글로벌 사모펀드 회사 두 곳의 투자유치 연이어 성공하는 성과를 거뒀다.

신한지주는 이번 유상증자 결정을 통해 신종 코로나바이러스감연증(코로나19) 사태 장기화 가능성에 대비한 손실흡수 능력을 강화하게 됐으며, 그룹 중장기 성장전략을 적극적으로 추진할 수 있는 자본 여력을 확보하게 됐다.

또 신한지주는 글로벌 사모펀드 회사들과의 협력 관계를 바탕으로 향후 글로벌 및 자본시장 분야에서 다양한 제휴 및 공동 투자의 기회를 가지게 될 것으로 기대하고 있다. 특히 동남아시아를 중심으로 글로벌 채널 확대 및 디지털 업종 투자에 관심이 높은 신한지주와 아시아 태평양 지역을 거점으로 금융/디지털 관련 업종 등에 다양한 투자를 진행하고 있는 글로벌 사모펀드 간에 상호 협업할 영역이 많을 것으로 예상된다.

이번 이사회를 통해 신한지주는 향후 코로나19 완화시 추진 예정인 중간배당, 자기주식취득 및 소각, 내부관리수준 보통주비율 등을 포함한 그룹 중장기 자본정책 방향성에 대해서도 논의했다.

신한지주 관계자는 "이번 유상증자를 통해 향후 코로나19에 따른 불확실성에 선제적으로 대응하는 한 편, 경기가 회복되는 시기에 축적 된 자본여력을 활용해 다양한 성장기회를 가질 수 있을 것으로 기대한다"며, "증가한 자본을 활용해 수익을 개선하고, 이것이 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 주주환원의 시기 및 방법을 다변화 할 계획이다. 또한 당사의 자본관리 방향성 관련해서도 보다 적극적으로 시장과 소통할 예정"이라고 말했다.

