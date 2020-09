부산시, ‘고위험시설’에 100만원씩 … “영업 중단시켰으니 지원해야”

‘부산 고위험시설 지원금’ 6600곳 100만원 … 목욕탕 816곳 50만원 현금 지급

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 집합금지 행정명령 발동으로 영업이 중단된 고위험 시설에 대해 부산시가 긴급 재난지원금인 ‘부산 고위험시설 지원금’ 100만원씩 지급하기로 결정했다.

시는 4일 ‘강화된 사회적 거리두기’를 2주간 연장키로 했다. 이로 인해 지역 소상공인과 영세자영업자들의 피해가 커짐에 따라, 그동안 생업의 어려움에도 시의 방침에 적극적으로 협조해준 시설들에 대해 긴급 지원금을 주기로 한 것이다.

2주간 사회적 거리두기 2단계 연장에 따라 운영중단 장기화로 경제적 어려움이 가중되고 있는 고위험시설과 목욕장업이 대상이다.

부산시내 12개 고위험시설 6600여곳에 100만원씩, 추가로 집합금지명령이 발령된 목욕장 816개소에 대해서는 50만원씩 지급할 계획이다. 다만 행정명령 기간 중 명령을 위반한 시설은 대상에서 제외된다.

이번 지원금 지급 배경에는 부산 16개 구·군의 적극적인 협조가 있었다. 재원은 재해구호기금을 활용하고 구·군에서 전체금액의 20%를 분담하기로 했다.

부산시는 구·군과 협력해 최대한 빨리 지급하기 위해 행정절차도 신속히 추진할 계획이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나19는 우리가 겪은 시련 중 가장 위력적이고 위협적이며, 그만큼 우리를 분열시키고 있다”며, “어느 때보다 하나가 돼 서로에 대한 원망과 질책보다는 따뜻한 격려와 지원으로 위기를 극복해야 한다”고 말했다.

이보다 앞서 부산 기초단체 가운데 가장 먼저 기장군이 지난달 말부터 관내 고위험시설과 이달 초부터 목욕탕에 대해 긴급 재난지원금 100만원씩 지급했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr