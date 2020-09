[아시아경제 오주연 기자] 일지테크 일지테크 019540 | 코스닥 증권정보 현재가 3,800 전일대비 10 등락률 -0.26% 거래량 287,664 전일가 3,810 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 일지테크, 日 수출 규제(국산화 등) 테마 상승세에 19.53% ↑[특징주]친환경 정책 기대감 속속...수소차 관련주 급등세9월 9일 코스닥, 5.38p 내린 625.77 마감(0.85%↓) close 는 현저한 시황변동과 관련한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 "최근 매출액 10% 이상의 단일판매, 공급계약의 체결을 검토중에 있으나 아직 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 4일 답변했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr