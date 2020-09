'모친상' 윤종신 "엄마 고마웠어요"…아내 전미라 "편히 쉬세요"

어머니 위독으로 귀국 2달 만에 모친상



[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 윤종신이 모친상을 당했다. 윤종신과 그의 아내 전미라 전 테니스선수가 SNS로 부고 소식을 알렸다.

윤종신은 4일 인스타그램에 어머니의 사진과 함께 "사랑하는 저의 어머니 송순덕 권사께서 2020년 9월 3일 밤 10시 27분에 향년 85세의 연세로 소천하셨습니다. 요즘 코로나19로 인해 조문하시기 어렵습니다. 우리 모두의 건강을 위해 부디 계신 곳에서 마음으로 어머니 명복을 빌어주시길 바랍니다"라는 글을 올렸다.

이날 윤종신에 이어 아내 전미라도 부고를 전했다. 전미라는 "사랑하는 저의 시어머니 송순덕 권사께서 2020년 9월 3일 밤 10시 27분에 향년 85세의 연세로 소천하셨다"는 글을 남겼다.

이어 "어머니 사랑합니다. 어머니 죄송합니다. 어머니 항상 감사했습니다. 이젠 아프지 마시고 편히 쉬세요"라며 고인을 애도했다.

앞서 해외에서 '이방인 프로젝트'를 진행하던 윤종신은 지난 7월 어머니가 갑자기 위중해지셔서 급히 귀국했다.

윤종신의 모친상이 알려지자 김태호 PD, 뮤지컬 배우 김호영, 가수 하림, 래퍼 타이거JK, 방송인 장영란, 김영란, 배우 박중훈, 김기방, 코미디언 홍윤화 등이 댓글로 추모의 뜻을 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr