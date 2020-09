[아시아경제 이현주 기자] 서울과학기술대학교는 허욱 전 방송통신위원회 부위원장을 IT정책전문대학원 방송통신미디어전공 초빙교수로 임용했다고 4일 밝혔다. 허 교수가 IT정책전문대학원에서 올 2학기에 맡게 될 강의 과목은 '스마트 미디어 특론'이다. 서울과기대는"다양한 정책경험을 학생들에게 전달함으로써 IT정책전문대학원의 전문성과 실무적 성과를 높이는데 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr