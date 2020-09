SK이노 육성 사회적기업 3곳, 현대백화점 '그린프렌즈관' 입점

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 151,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 151,000 2020.09.04 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 KETI-시흥시, 전기차 제조 데이터 센터 구축 협력SK건설, '1조원 빅딜' 마무리 짓고 환경사업 진출한다LG화학, 7월 전기차 배터리 점유율 1위…韓 3사 고성장세 보여 close 이 지원하는 사회적 기업인 그레이프랩, 몽세누, 우시산이 오는 4일 현대백화점의 공식온라인몰 '더현대닷컴'에 입점한다.

현대백화점은 친환경, 윤리적 기업 상품판매를 위한 '그린프렌즈관'을 더현대닷컴에 신규 오픈하면서 그 가치에 부합하는 기업을 입점시켰고, SK이노베이션이 육성하는 3개 사회적 기업이 선정된 것이다. 이 그린프랜즈 관에는 SK이노베이션 뿐만 아니라 행복나래, 한국환경산업협회, 한국업사이클센터, 한국윤리적패션네트워크, 루트임팩트 등 6개 기업이 지원하고 있는 70여 개 협력사가 입점했다.

현대백화점의 그린프렌즈관은 소비자들이 착한 소비를 할 수 있도록 친환경이고 윤리적인 제품을 온라인으로 구매하게 함으로써 가치소비는 물론이고 중소기업과의 상생에도 도움이 될 수 있도록 준비된 것이다.

SK이노베이션은 이 '그린프렌즈관'에 입점하는 사회적 기업 3개사 (그레이프랩, 몽세누, 우시산)는 지난 2017년부터 진행하고 있는 스타사회적기업에 선정되어 사업컨설팅, 홍보 및 마케팅 등 SK이노베이션이 보유한 역량 및 인프라를 지원 받아왔다.

그레이프랩은 사탕수수, 코코넛, 버려진 잡지 등을 이용해서 만든 다이어리, 휴대용 멀티 스탠드등을 '그린프렌즈'관에 선보인다. 또한 몽세누는 버려진 페트병을 재생하여 만든 자켓 등 패션 의류를, 우시산은 친환경 텀블러, 업사이클링 크로스백 등을 선보인다.

현대백화점과 사회적 기업 지원사들은 ‘그린프렌즈관’에 입점한 협력사의 경영지원과 판로 지원 활동을 진행할 계획이다. 특히, 현대백화점은 중점관리 브랜드를 선정해 마케팅 자문을 진행하고 현대백화점 자체 편집숍 입점 등 오프라인 판로 지원에도 나선다.

한편, 현대백화점은 '그린프렌즈관' 오픈을 기념해 오는 6일까지 그레이프랩, 비건타이거, 그루 등 37개 브랜드가 참여해 '친환경 상품 특가전'을 진행한다. 또한 9월 10일까지 ‘그린프렌즈관’의 전 상품 10% 할인 쿠폰을 증정하고, 추가로 H포인트 5% 적립 혜택도 제공한다.

