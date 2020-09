신창재 교보생명 회장, 강원 동계 청소년올림픽 조직위원장 취임

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 신창재 교보생명 회장이 '2024 강원 동계 청소년올림픽' 조직위원장을 맡게 됐다고 4일 밝혔다.

신 회장은 3일 서울 프레스센터에서 열린 '2024 강원 동계청소년올림픽대회 창립총회'에서 대회 조직위원장으로 선임됐다. 신 회장은 오는 2024년까지 조직위원장직을 맡는다.

신 회장은 교보생명 대표와 대산문화재단 이사장으로 지낸 20여년 간 청소년 문화 및 체육 활동을 꾸준히 지원해왔다. 미래의 주역인 청소년들을 ‘건강한 체력과 상생의 지혜를 갖춘 세계시민으로 육성한다’는 철학을 실천해왔다.

지난 35년 간 민간 유일의 유소년 전국종합체육대회로 자리한 교보생명컵 꿈나무체육대회가 대표적이다. 꿈나무체육대회에는 피겨와 쇼트트랙 등의 종목도 포함돼, 빙상 스포츠 저변 확대에도 기여했다. 꿈나무체육대회 출신 선수들이 지난 청소년올림픽에 출전해 우수한 성적을 거두기도 했다.

또 신 회장은 대산문화재단과 교보교육재단을 통해 청소년의 가능성과 가치를 발굴하는 여러 육성사업도 진행했다.

신 회장은 조직위원장으로서 올림픽을 통해 청소년들이 '글로벌 시티즌십(Global Citizenship·세계시민의식)'을 갖출 수 있도록 스포츠는 물론, 문화예술적으로 풍부한 대회를 만들겠다는 목표다.

신 회장은 "청소년들이 인문적 소양과 상생의 지혜를 갖춘 세계시민으로 성장하는 계기가 될 수 있도록 강원 동계 청소년올림픽은 스포츠예술문화축전이자 값진 체험의 장이 될 것"이라며 "모두가 함께 힘을 모으면 평창 동계올림픽처럼 강원 동계 청소년 올림픽도 성공적인 대회로 만들 수 있을 것"이라고 말했다.

