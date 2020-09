'43세' 김사랑, '초절식 식단'으로 만든 173cm 각선미

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김사랑이 비현실적 미모로 시선을 강탈했다.

3일 김사랑은 인스타그램에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 반려견을 안고 카페에 방문한 김사랑의 모습이 담겼다. 특히 김사랑은 긴 다리와 늘씬한 몸매로 완벽한 비율을 자랑했다.

김사랑은 40대에도 불구하고 나이를 짐작하기 힘든 동안 미모를 뽐냈다.

뛰어난 미모를 뽐낸 김사랑의 근황에 팬들은 감탄을 보냈다.

앞서 김사랑은 반찬통에 양상추가 담긴 간식을 공개해 화제를 모았다. 김사랑은 파프리카, 양상추 등의 채소로 이뤄진 한 입 거리 정도의 식단으로 몸매를 유지한다고 밝혔다.

최근 다이어트에 돌입했다고 밝힌 김사랑의 이런 식단이 43살의 나이에도 늘씬한 몸매를 유지하고 있는 남다른 비결임을 짐작하게 했다.

한편 김사랑은 오는 10월 방영될 TV조선 드라마 '복수해라'에 출연한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr