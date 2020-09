HJ컬쳐 뮤지컬 '더 픽션' 中 수출…오는 12월 상하이서 공연

오늘 오후 8시 네이버TV와 V LIVE에서도 만날 수 있어

[아시아경제 박병희 기자] 공연기획사 HJ컬쳐가 제작한 뮤지컬 '더 픽션(THE FICTION)'이 중국 시장에 진출한다.

HJ컬쳐는 중국 상하이 씨뮤지컬과 뮤지컬 '더 픽션' 라이선스 계약을 체결했다고 3일 전했따. 씨뮤지컬은 오는 12월 '더 픽션'을 상하이에서 공연할 예정이다. HJ컬쳐가 씨뮤지컬과 라이선스 계약을 체결한 것은 '빈센트 반 고흐'에 이어 이번이 두 번째다. HJ컬쳐는 "뮤지컬 빈센트 반 고흐의 성공적인 중국 공연 성과를 바탕으로 지속적인 작품 협의를 이어왔으며 최종 계약에 이르게 되었다"고 밝혔다

'더 픽션'은 '소설 속 살인마가 현실에 나타났다!'는 설정을 바탕으로 거짓과 진실, 선과 악, 픽션과 논픽션에 대해 생각하게 하는 작품이다. 정의를 대변하는 살인마가 등장하는 연재소설의 작가 '그레이 헌트', 이 소설을 신문에 연재하게 한 담당 기자 '와이트 히스만', 이 소설대로 살인이 일어나자 이에 대해 조사하는 형사 '휴 대커'가 나오는 3인극이다.

'더 픽션'은 2016년 한국콘텐츠진흥원 창작지원프로젝트 '데뷔를 대비하라'를 시작으로 2017년 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 창작지원작, 2018년 KT&G상상마당 '상상 스테이지 챌린지'에 선정되며 매년 완성도를 높여왔다. 지난해에는 한국관광공사 자막 지원작으로 영어, 일어, 중국어 서비스를 제공하며 외국인 관객 개발에도 박차를 가하고 있다.

'더 픽션'은 오늘(3일) 한국관광공사 공연관광 페스티벌 'K-뮤지컬 온에어(K-Musical On Air)'에서 만나볼 수 있다. 오후 8시에 네이버TV와 V LIVE를 통해 '더 픽션' 공연 실황이 중계한다.

HJ컬쳐는 온라인 상영을 기념하는 이벤트로 온라인 적립 및 MD부스를 운영한다. HJ컬쳐의 자체 회원서비스인 'HJ멤버십'에 가입 후 온라인 관람 인증을 하면 HJ멤버십 스탬프를 받아 관람을 기념할 수 있다. 또 HJ컬쳐의 뮤지컬 전문 MD스토어인 '문화상회'에서는 뮤지컬 '더 픽션'을 기억할 수 있는 OST와 DVD 패키지를 한정기간 동안 할인된 가격으로 만날 수 있다. 자세한 내용은 HJ멤버십 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr