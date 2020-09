레진엔터 3사, 넷플릭스 오리지널 'D.P.'에 합작 참여

원작부터 제작, 캐스팅까지 협업

[아시아경제 김흥순 기자] 레진엔터테인먼트는 레진 웹툰 'D.P 개의 날'을 원작으로 한 넷플릭스 오리지널 시리즈 'D.P.'에 배우 김성균이 캐스팅됐다고 3일 밝혔다.

D.P.는 레진엔터테인먼트 자회사인 '레진스튜디오'가 제작을 맡았다. 김성균은 레진의 또 다른 자회사인 UL엔터테인먼트 소속이다. 넷플릭스 오리지널 시리즈에 원작부터 제작, 캐스팅까지 레진엔터테인먼트 3사가 모두 참여하는 것이다.

D.P.는 육군 헌병대 군무이탈 체포조 D.P.(Deserter Pursuit)를 소재로 군내 가혹행위와 인권문제를 그린 작품이다. 누적 조회 수 약 1000만 뷰를 넘긴 김보통 작가의 레진 웹툰을 토대로 제작한다. 김성균은 극 중 군무이탈 담당관인 박범구 역을 맡았다.

김성균이 소속된 UL엔터테인먼트는 2017년 레진엔터테인먼트가 웹툰 지식재산권(IP) 기반의 영화 드라마 제작 등 콘텐츠 가치확대를 위해 인수했다. 레진스튜디오도 웹툰에 대한 새로운 조명과 이용자 저변확대 등 선순환 구조를 만들기 위해 레진엔터테인먼트가 2018년 인수한 투자제작사다.

이성업 레진엔터테인먼트 대표는 "넷플릭스 시리즈 D.P.는 레진과 레진의 자회사들이 원작부터 제작, 캐스팅까지 함께한 첫 작품"이라며 "앞으로도 웹툰을 기반으로 다양한 콘텐츠 가치 확대를 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr