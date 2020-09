금호에이치티 "코로나19 항원 공급 채널 확보…자가진단키트 사업 착수"

[아시아경제 박형수 기자] 바이오 신사업을 추진 중인 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 4,375 전일대비 20 등락률 -0.46% 거래량 10,297,263 전일가 4,395 2020.09.03 11:00 장중(20분지연) 관련기사 금호에이치티, 투자자 검색 급증... 주가 4295원(2.14%)한국은행이 집중공략 한다! 그 동안 정체였던 가상화폐 희소식!금호에이치티, 검색 상위 랭킹... 주가 10.89% close 가 과학기술정보통신부 산하 (재)바이오나노헬스가드연구단과 생명공학연구원으로부터 신종 코로나바이러스(코로나19) 유발 바이러스 핵단백질 항원을 공급받는다.

금호에이치티는 바이오나노헬스가드연구단으로부터 공급받는 항원 항체를 바탕으로 자회사 다이노나와 협업해 코로나19 항체 신속 진단키트(RDT) 사업에 착수한다고 3일 밝혔다.

금호에이치티 자회사 다이노나는 올해 초부터 국내 주요 의료진단키트 업체의 위탁 생산을 맡아오는 등 자체적인 의료 키트 생산 기술력을 보유하고 있다. 금호에이치티는 자체적인 코로나19 항원 조달까지 가능해진 만큼 이른 시일 내에 자체 제품 생산도 가능할 것으로 기대했다. 다이노나는 현재 금호에이치티와 합병을 추진하고 있다.

금호에이치티 관계자는 "관련 기술과 생산설비가 갖춰진 상황에서 신속진단키트 사업에 가장 필수적인 코로나19 항원 확보에 성공했다"며 "이른 시일 내 신사업을 진행할 것"이라고 말했다.

이어 "감염병의료기기협의체의 시험성적서가 발행되면 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용 신청과 국내 수출 허가도 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

자가진단을 통해 코로나19 감염 여부를 판별할 수 있는 면역진단 기술을 적용한다. 항체 신속 진단키트는 진단하는 데 유전자증폭기와 같은 별도 장비가 필요없다. 감염 여부 확인 속도가 빨라 의료 인프라가 열악한 개발도상국에서 수요가 많은 것으로 알려졌다.

금호에이치티는 코로나19 관련 행정절차 혜택 지원을 목적으로 '코로나19 대응 연구개발지원협의체' 사무국에 코로나19 애로사항 기업관리카드를 제출했다. 금호에이치티는 지난 1일 '코로나19 치료제·백신개발 범정부 지원위원회' 내 관리대상 기업으로 등재했다. 코로나19 진단기기 개발 관련 필요 사항을 지원받을 수 있게 됐다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr