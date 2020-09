[아시아경제 금보령 기자] 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 173,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 173,000 2020.09.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 넷마블, 이시간 주가 +3.38%.... 최근 5일 개인 15만 2382주 순매수카카오게임즈 후광효과…카카오·넷마블 주가↑·빅히트도 관심 고조넷마블, 이시간 주가 +0.6%.... 최근 5일 개인 6만 6054주 순매도 close 이 빅히트엔터테인먼트의 상장소식에 3일 52주 신고가를 경신했다.

이날 오전 11시8분 기준 넷마블 주가는 전장 대비 6.36%(1만1000원) 상승한 18만4000원이었다. 넷마블 주가는 장중 한때 18만5500원까지 치솟으며 52주 신고가를 갈아치웠다.

넷마블은 방탄소년단(BTS) 소속사인 빅히트엔터테인먼트의 2대 주주다. 지분율은 24.87%다. 빅히트엔터테인먼트는 전일 금융위원회에 증권신고서를 제출하는 등 본격적인 코스피시장 상장에 나섰다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr