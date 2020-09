요기요, 식당에 '코로나19 감염예방 홍보 가이드' 배포

격상된 '사회적 거리두기' 대응 위한 방역수칙 담긴 홍보물 무료 제공

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달 애플리키에션(앱) '요기요'에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 바이러스 방역 수칙이 담긴 '코로나19 안심매장 감염예방 홍보 가이드'를 레스토랑 파트너를 대상으로 무료 배포한다고 3일 밝혔다.

요기요는 '사회적 거리두기' 2.5단계 시행으로 혼란을 겪고 있는 레스토랑 파트너들을 위해 관련 예방 홍보물을 비롯해 정부 방침에 따른 관련 정보들을 빠르게 파악할 수 있는 콘텐츠를 '요기요 사장님포털'을 통해 공개했다.

'코로나19 감염예방 홍보 가이드'에는 마스크 착용 권장 안내 포스터 2종과 거리두기 권장 포스터 1종, 카페 방역 자가 점검표 1종 등 총 4종의 예방 홍보물이 포함돼 있다. 최근 강화된 다중이용시설에 대한 각종 행정명령에 대해서 살펴볼 수 있는 '코로나 19종식을 위한 철통 방역' 콘텐츠도 있다. 특히 '원스트라이크 아웃제'와 같이 레스토랑 파트너들에게 생소한 단어 등을 이해하기 쉽도록 간단한 설명과 이미지로 표현해 한눈에 보기 쉽게 정리했다.

김신명 딜리버리히어로코리아 운영본부장은 "요기요는 레스토랑 운영에 큰 영향을 미치는 코로나19 방역 수칙을 놓치지 않도록 요기요 사장님포털과 사장님앱을 통해 지속적으로 안내하고 있다"면서 "향후에도 우리 레스토랑 파트너들의 매장 운영과 매출 증대에 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 콘텐츠를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 요기요는 이번 사회적 거리두기 2.5단계가 적용되는 기간에 한해 테이크아웃 기능을 앱 상단에 배치해 노출하고, 레스토랑 파트너들이 부담 없이 이용할 수 있도록 주문 중개 수수료를 면제하기로 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr