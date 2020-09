국제 학술지가 집중조명한 'KAIST 개교 50주년'

[아시아경제 황준호 기자] 한국과학기술원(KAIST)은 유명 국제학술지 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)'가 내년 2월 개교 50주년을 맞는 KAIST의 인공지능 센서·바이오·차세대 반도체 등 혁신 기술을 집중 소개하는 50주년 기념특집호(50th Anniversary of KAIST)를 발간했다고 3일 밝혔다.

이번 특집호는 이건재 신소재공학과 교수가 편집장으로 참여해 KAIST 교수 17명의 리뷰논문과 함께 KAIST의 연구전략을 집중 조명했다. 지난 10년간 200편 이상의 논문을 이 학술지에 발표하는 등 세계적 선도연구기관이라고 소개했다.

특히 98%의 높은 화자 인식률을 갖는 인공지능 유연 압전 음성 센서, 에너지 응용을 위한 2차원 소재(2D materials), 첨단 광유전학 기술, 나노물질 기반의 암 정밀의학, 플렉시블 소자(유연 소자) 및 소재 기술, 다중 광 산란을 이용한 무질서 광학기술 등을 대표논문으로 다뤘다. 이와 함께 독창적인 연구성과를 바탕으로 한 교수들의 활발한 기술 상용화와 창업 활동도 소개했다.

이건재 교수는 "KAIST의 50주년을 기념하는 특집호가 세계적 국제학술지에 출판돼 영광으로 생각한다"며 "KAIST의 혁신적이며 창의적인 기술들을 전 세계 과학계에 널리 알리는 소중한 기회가 됐다"고 밝혔다.

