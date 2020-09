이마트24, '공짜 마케팅'…매일 1000명 타임쿠폰 제공

민생상품 BC페이북 결제 시 50% 할인, 민생봉지라면 195원, 민생컵라면 290원

고품질·가성비 민생상품 체험기회 제공 및 집객 효과 극대화 위해 공짜마케팅 펼쳐



[아시아경제 임혜선 기자] 이마트24가 이달 한달 간 매일 선착순 1000명에게 민생상품 타임쿠폰을 증정하는 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

민생타임쿠폰은 주중(월~금) 오후 5시부터 이마트24 모바일 앱을 통해 내려 받을 수 있으며, 요일별로 다른 민생상품 쿠폰을 받을 수 있다.

매주 월요일에는 민생봉지라면(390원), 화요일에는 민생도시락김(200원), 수요일에는 민생아메리카노블랙230ml(700원), 목요일에는 민생라면컵(580원), 금요일에는 민생감자칩(600원) 쿠폰을 받을 수 있다.

타임쿠폰은 당일 오후5시부터 오후11시 59분까지 사용가능하며, 자정 이후에는 쿠폰이 사라진다.

이마트24가 민생상품 타임쿠폰 행사를 펼치는 이유는 더 많은 고객들에게 초저가 콘셉트 민생상품을 경험하는 기회를 제공하고, 가맹점 집객 효과를 극대화해 매출로 이어지도록 하기 위해서다.

또한 민생 대표상품 15종을 BC페이북으로 결제 시, 50% 할인 혜택을 제공한다. 대상이 되는 상품은 민생라면, 민생도시락김, 민생커피(RTD커피, 파우치커피), 민생2+3바나나 등 민생 인기상품 총 15종이다.

BC페이북으로 결제 시, 민생 봉지라면(195원), 컵라면(290원), 쓴/단커피(각 500ml, 600원), 2+3바나나(875원) 등 먹거리를 1천원 이하의 가격으로 구매할 수 있다.

이마트24의 민생시리즈는 지난해 3월 390원 민생봉지라면을 시작으로 컵라면, 도시락김 등 먹거리를 포함해 일상생활에 꼭 필요한 생필품을 중심으로 라인업을 확대해, 현재 30여종의 상품을 운영 중이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr