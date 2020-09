[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 코로나19 확산으로 정부가 불필요한 외출을 삼가 달라고 권고하고 있는 가운데 광주 현직 경찰서장이 술자리를 갖은 데 이어 여성을 추행했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수했다.

2일 광주지방경찰청에 따르면 광주 광산경찰서장 A경무관이 주점 종업원의 신체를 만지는 등 부적절한 행동을 했다는 의혹에 대해 정식 수사에 나섰다.

현재 사실관계를 파악하는 단계다.

경무관급 이상 인사는 경찰청 본청에서 담당하고 있어 직위해제 등의 건의도 진행되고 있는 것으로 전해졌다.

A광산경찰서장은 지난달 21일 오후 광주광역시 한 주점에서 지인들과 술을 마시던 중 여종업원을 옆자리에 앉게 한 뒤 부적절한 신체 접촉을 한 것으로 알려졌다.

이 자리의 술값 20여만 원은 함께 있었던 지인이 계산했다.

