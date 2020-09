고흥군 ‘가족센터 건립사업’ 공모 선정…국비 15억 확보

고흥읍 남계리 400번지, 건축 전체면적 1450㎡, 지하 1층, 지상 2층 가족 소통공간, 다목적 교류공간 등

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 다문화가족지원센터의 기능을 확대하고, 지역 중심의 보편적 가족 서비스를 제공하기 위한 통합적 공간의 필요성이 제기된 가운데 고흥군이 공모 사업에 선정돼 추진에 탄력을 받을 것으로 보인다.

전남 고흥군은 2일, 국가균형발전위원회에서 추진한 2021년 생활 SOC 복합화 공모사업에 고흥군 가족센터 건립사업이 최종 선정돼 국비 15억 원을 확보했다고 밝혔다.

가족센터는 가족이 직면하는 돌봄이나 소통 등 어려움을 해결하고 다문화 및 맞벌이 부부, 일반 군민까지 다양해진 가족 유형에 필요한 맞춤형 서비스를 지원하는 공간이다.

센터는 고흥읍 남계리 400번지 부지에 건축 전체면적 1450㎡, 지하 1층, 지상 2층 규모로 가족 소통공간, 놀이 소통공간, 다목적 교류공간, 교육·상담과 돌봄 공간, 가족상담실 등이 운영될 예정이다.

선정된 가족센터는 국비 15억 원, 지방비 15억 원을 포함해 총 30억 원이 투입돼 내년부터 사업을 시작해 2022년 5월에 개관할 계획이다.

송귀근 군수는 “선정된 사업이 계획대로 잘 추진될 수 있도록 각종 인허가 등 사전 준비에 만전을 기할 것”이라며 “주민 간 연결과 소통을 통해 지역민들의 삶의 질 향상과 군민화합이 함께 이뤄지는 계기를 만들어 가겠다”고 말했다.

