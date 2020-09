진단키트 수출 증가…주가 부활 신호탄 될까

코로나19 글로벌 확산세에 실적 기대감 높아져

[아시아경제 금보령 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트의 8월 해외수출이 증가세로 돌아서면서 주가도 다시 살아날 수 있을지 시장의 관심이 집중되고 있다.

2일 관세청에 따르면 지난달 진단키트 수출금액 잠정치는 9306만달러로 전년 대비 1980% 증가했다. 7월 수출금액이었던 6756만달러와 비교하면 35% 늘어났다. 진단키트 수출금액은 4월에 최고치를 기록한 뒤 5~7월에는 전월 대비 감소하는 모습을 보여왔다. 결국 7월에는 4월 대비 49% 수준까지 조정받기도 했다.

8월부터 진단키트 수출금액이 증가세로 돌아선 건 일부 유럽국가들의 일별 코로나19 확진자 수가 피크였던 3~4월 수준으로 다시 늘어나서다. 스페인은 지난달 27일 9658명, 28일 9779명 등의 일일 확진자를 기록하며 3~4월 고점을 넘었다. 프랑스도 지난달 28일 7379명이 신규 확진되면서 3~4월과 비슷한 수치를 나타냈다.

선민정 하나금융투자 연구원은 "스페인, 프랑스 등의 일별 확진자 수 그래프는 완벽한 U자 형태를 이루고 있다"며 "코로나19 진단키트 수출이 증가했던 올해 3월부터 8월까지 누적 지역별 비중이 남미와 유럽시장에서 각각 17%, 29%인 점을 감안하면 이들 국가들의 최근 증가하고 있는 확산세는 국내 기업들의 진단키트 수출 증가로 이어질 수 있다"고 분석했다.

진단키트에 대한 거품이 빠지면서 기업별 옥석가리기도 진행됐다. 진단키트 대장주인 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 248,700 전일대비 5,800 등락률 -2.28% 거래량 640,792 전일가 254,500 2020.09.02 12:30 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -0.35%...개인 매수세에 증시 반등…코스피 1% 오르며 마감동학개미 올 한해만 순매수 50兆…대형주·언택트 위주 '사자' close 주가는 지난달 7일 31만2200원을 기록한 뒤 지난 1일 25만4500원으로 약 3주 사이 18.48% 하락했다. 같은 기간 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 37,500 전일대비 150 등락률 -0.40% 거래량 378,723 전일가 37,650 2020.09.02 12:30 장중(20분지연) 관련기사 KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체내수시장 말고 이제는 수출이 답입니다! 항원신속진단키트 수출!수젠텍, 검색 상위 랭킹... 주가 0.77% close 도 5만3500원에서 3만7650원으로 29.63% 내렸다.

다만 지난달부터 다시 수출금액이 증가세로 돌아서게 되면서 진단키트주 실적 및 주가에 대한 기대감은 다시 커질 것으로 예상되고 있다. 특히 씨젠의 경우 하반기에 급격한 실적둔화를 우려하지 않아도 된다는 분석이 나온다. 미래에셋대우는 씨젠의 올해 하반기 실적을 매출액 4015억원, 영업이익 2302억원으로 추정했다.

향후 변종 코로나19 및 독감 바이러스, 코로나19를 한 번에 검사할 수 있는 진단키트 개발이 관건이다. 김충현 미래에셋대우 연구원은 "9월 이후 코로나19가 발생한지 8개월이 넘어감에 따라 코로나19 변종키트 수요가 발생하기 시작했다"며 "4분기 독감시즌과 맞물려 독감 바이러스와 코로나19 바이러스를 통합한 키트 수요가 증가할 것으로 예상된다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr