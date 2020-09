추석 명절 맞이 이벤트

[아시아경제 김대섭 기자] SK매직은 'SK매직몰'을 통해 식기세척기와 전기레인지, 공기청정기 등을 최대 10% 할인된 가격에 판매한다고 2일 밝혔다.

이번 제품 할인 이벤트는 추석 명절을 맞아 오는 29일까지 열린다. 식기세척기는 '트리플케어', '터치온 플러스' 등의 모델을 할인된 가격에 판매한다. '3구 프리미엄 인덕션 전기레인지'와 '코어 360도 공기청정기' 등의 제품도 할인 판매한다.

SK매직은 구매 고객에게 다양한 사은품도 제공한다. 자세한 내용은 SK매직몰 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

SK매직 관계자는 "추석 명절을 맞아 식기세척기와 전기레인지 등 명절 피로를 덜어 줄 제품을 중심으로 할인 이벤트를 기획했다"며 "보다 합리적인 가격에 구입하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr