농협중앙회장, ICAO 웹세미나 개최…코로나19 대응방안 모색

[세종=아시아경제 김현정 기자] 이성희 농협중앙회장이 회장을 역임하고 있는 국제협동조합농업기구(ICAO)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹의 장기화와 함께 급속하게 진행되고 있는 언택트 경제로의 변화에 대해 전세계 농업협동조합 차원의 대응방안을 모색하는 웹 세비나를 개최했다.

지난 1일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 이번 세미나는 '코로나19 이후 국가별 농업협동조합의 역할'이라는 주제로 진행됐으며, 코로나19 상황에서 전 세계 농업인들이 겪고 있는 다양한 문제점에 대해 논의했다.

행사는 지난 7월 ICAO 신임회장으로 취임한 이성희 회장이 추진하게 된 첫 번째 행사로 취임사에서 공약하였던 회원기관에 대한 디지털 농업역량 증대활동과 ICAO-농업관련 국제기구간의 교류활동 강화를 실행하는 첫 행보이다.

이성희 회장은 "지금과 같이 어려운 시기에 협동조합의 가치는 더욱 빛이 날 수 있다"면서 "코로나 시대 각국의 모범사례를 공유하고 협동조합간 협동을 통해 위기를 극복할 수 있다"고 설명했다. 이 회장은 이어 "한국의 농협은 이러한 시대변화에 발맞춰 비대면 중심의 유통환경에 대응해 온라인 중심의 농산물 유통 체계를 개혁하고 빅데이터, AI 등의 첨단 정보기술을 도입하는 등 새로운 혁신을 차근히 준비하고 있다"고 강조했다.

ICAO사무국을 맡고 있는 농협중앙회는 이번 세미나를 통해 회원기관들의 현황을 청취하고 협동조합간 협력방안, 사무국 차원의 개도국 농업협동조합 지원방안 등을 다각적으로 검토해 추후 발표할 예정이다.

한편, ICAO는 전세계 협동조합을 대표하는 국제협동조합연맹(ICA)의 농업분과기구로써 1951년 창설돼 전세계 28개국 33개 회원기관으로 구성돼 있다. 한국 농협중앙회는 1998년부터 회장국을 맡고 있다.

