[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그우먼이자 개그맨 박준형의 아내 김지혜가 다이어트 일상을 공유했다.

1일 김지혜는 인스타그램에 "하루라도 빨리 운동 운동. 40대 되니 운동만이 답이다"라는 글과 함께 여러 개의 영상을 올렸다.

영상에는 김지혜가 TV를 보며 스텝퍼를 밟고 있는 모습이 담겼다.

김지혜는 이어 자신의 몸무게 '56.5kg'을 인증했다.

한편, 김지혜는 홈쇼핑에서 '완판녀'로 활약하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr