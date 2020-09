장성서 코로나19 ‘2번 확진자’ 발생

1번 확진자의 담당 요양보호사…코호트 격리로 동선은 없어

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군에서 코로나19 지역 두 번째 확진자가 발생했다.

1일 장성군에 따르면 장성 2번 확진자는 노인요양시설 입소자인 1번 확진자의 담당 요양보호사로 지난달 29일 1차 검사에서는 음성 판정을 얻었지만 이어진 2차 검사 결과가 확인된 이날 오전 7시 50분 양성으로 판명됐다.

나머지 시설의 입소자 및 종사자 69명은 2차 검사에서도 음성 판정을 받았다.

장성 2번 환자는 첫번째 확진자가 발생한 지난달 29일부터 해당 노인요양시설에 동일집단 격리(코호트 격리) 조치가 내려진 상황이어서, 2번 확진자 역시 별다른 동선 없이 시설 내에서만 머물렀던 것으로 확인됐다.

유두석 장성군수는 이날 호소문을 통해 “군민 여러분의 자발적인 협조가 대단히 중요한 국면”이라며 “일주일간 ‘5만 군민 멈춤의 시간’을 갖고 ▲동선 최소화(불요불급한 외출 자제) ▲가족 및 친지 방문 자제 ▲마스크 항시 착용을 준수해줄 것”을 당부했다.

한편 광주 369번 확진자의 근무지로 알려진 황룡면 소재 모 공장 직원들의 동선도 보다 구체적으로 파악됐다.

해당 공장의 근무자는 총 115명으로 이 가운데 협력업체 소속 직원 33명이 포함돼 있다.

군 관계자는 “369번 확진자는 협력업체 소속으로, 작업 시 해당 공장 근로자들과 분리된 공간에 있었으며, 거주지 역시 전원이 광주지역인 것으로 확인됐다”고 말했다.

