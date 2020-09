뉴스창, 순천시에 코로나 방역 살균소독수 기부

뉴스창 강지훈 발행인, 300만원 상당의 소독수 순천보건소에 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 전날 인터넷 언론사인 ‘뉴스창’ 강지훈 발행인이 300만원 상당의 살균소독수 20L 64통을 기부했다고 1일 밝혔다.

기부된 살균소독수는 보건소로 전달되어 코로나19 확산방지에 필요한 방역 소독제로 사용될 예정이다.

뉴스창 강지훈 발행인은 “순천시의 코로나19 확산방지에 조금이나마 도움이 되고자 기부를 했다”며 “앞으로도 코로나19 확산에 따른 지역사회의 어려움을 함께 극복하기 위해 노력하겠다.”고 말했다.

임채영 순천시 부시장은 “코로나19를 극복하기 위한 나눔에 참여해준 강지훈 발행인과 관계자분께 깊은 감사의 마음을 전하며 기부해주신 소독수는 필요한 곳에 소중하게 사용하겠다.”고 전했다.

한편 뉴스창 강지훈 발행인은 코로나19 위기극복 후원품을 지속적으로 후원하고 있으며 이번 순천시가 전남도내에서는 9번째 기탁이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr