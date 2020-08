‘임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 분담률 조정’ 등 총 14개 안건 논의

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 31일 오후 5시 구청 영상회의실에서 서울시구청장협의회 영상회의에 참석했다.

서울시 자치구 구청장들이 참석한 가운데 열린 이날 회의에서는 ▲임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 지방비 분담률 조정 ▲환경개선부담금 기본징수교부금 교부율 상향 조정 등 총 14개 안건에 대해 논의했다.

