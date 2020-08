김천시, '코로나19' 종교계 간담회…천주교 지역 대표 "미사 잠정 취소"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 31일 시장 접견실에서 문사무엘 김천기독교총연합회장, 박병래 천주교 대구대교구 김천지역대표, 적인 김천불교사암연합회장이 참석한 가운데 '코로나19 극복' 간담회를 열었다.

이날 간담회에서는 신종 코로나바이러스감염증 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 김천시의 실행사항 보고를 가진 후 예배, 미사, 법회 등 종교 활동에 대한 대책 방안을 강구했다.

종교 단체 대표들은 한결같이 김천시의 방역 지침에 적극 협조하겠다는 뜻을 모았다. 문사무엘 김천시기독교총연합회장은 "각종 종교 활동을 비대면 또는 50인 미만으로 제한·진행하고 방역수칙을 적극 이행하겠다"고 했다.

박병래 천주교 대구대교구 김천지역대표는 "평일 및 주말 미사를 오는 9월 6일까지 전면 취소한다"는 방침을 전했고, 적인 불교사암연합장은 "9월2일 예정된 백중행사를 최소 인원으로 축소 진행하겠다"고 약속했다. .

김충섭 김천시장은 "사회적 거리두기 2단계 방역수칙 준수 여부가 지역사회 감염을 막는 중요한 요소"라며 "다수의 신도가 모이는 종교 활동을 자제하고 정부 및 김천시 방침에 적극 협력해 달라"고 간곡히 요청했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr