함양군, 첫 벼 베기 추석 전 햅쌀로 출하 예정

조운벼 품종 수확, 올해 군내 30ha 38 농가 벼 조기 재배단지 사업 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 지곡면 덕암리에서 추석 전 햅쌀 출하를 목적으로 추진하는 벼 조기 재배단지 첫 벼 베기가 했다고 31일 밝혔다.

군에 따르면 지곡면 덕암리에서 조기 벼를 재배하고 있는 정우식 씨는 지난 4월 20일경 조운벼 품종으로 벼를 이앙한 이후 120일 만에 수확하게 됐다.

군에서는 올해 30ha 38 농가에서 벼 조기 재배단지 사업을 추진하고 있으며 8월 말부터 벼를 수확해 함양농협에 수매하게 되며 9월 하순쯤부터 추석 햅쌀로 가공해 출하할 예정이다.

올해는 봄철 저온이 50일 넘는 긴 장마로 인한 일조 부족 등으로 인해 벼의 전반적인 생육이 부진하며, 혹명나방, 잎도열병 등 병해충 발생도 전년보다 많다.

군 관계자는 "올해는 벼 재배에 불리한 기상여건으로 인해 어려움이 많았다"며 "군에서는 병해충 발생에 대처하기 위해 공동방제를 하는 등 각종 노력을 기울여 왔다"고 했다.

군에서는 앞으로도 영농작업 일정분산으로 벼재배 농업인들의 편의성을 제공하고 추석 햅쌀 출하로 농가 소득증대를 위해 벼 조기재배 단지사업을 지속해서 추진해 나갈 계획이다.

