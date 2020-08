공항철도, 마스크 착용 계도활동 강화…5일간 484건 적발

[아시아경제 박혜숙 기자] 공항철도는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 열차 내부에서 마스크 착용에 대한 계도활동을 강화한다.

사회적 거리두기 2단계 시행에 따라 마스크 착용이 의무화되면서 공항철도 출입구와 게이트에서 마스크 착용을 확인하고 있으며, 열차 내에서도 마스크 착용 등의 방역 수칙 준수를 중점 계도하고 있다.

오전 10시부터 오후 5시까지 계도요원 6명이 직접 운행열차에 탑승해 차내 마스크 착용 여부를 확인하고, 미착용 또는 바르게 착용하고 있지 않은 경우에는 강력하게 착용을 권고한다. 이에 따르지 않을 시 하차 요구 등 제재를 받을 수 있다.

공항철도는 역사와 열차 내부에 10여 분마다 마스크 착용 안내방송을 하고 있으며, 역사 게시판과 공식 홈페이지 등을 통해 사회적 거리두기 방역수칙에 대한 홍보를 지속적으로 실시하고 있다.

다음 달 3일부터는 게이트의 화면표시기에 마스크 착용을 안내하는 문구를 표출하고, 게이트를 통과할 때 한글과 영어로 마스크 착용 안내방송이 송출된다.

한편 공항철도는 지난 24일부터 28일까지 5일간 매일 오전 10시∼오후 5시 계도 요원 6명을 운행 열차에 투입해 마스크를 제대로 쓰고 있는지 등을 점검했다.

그 결과 5일간 총 484건의 적발 사례(하루 평균 97건)가 나왔다. 이용객들은 마스크를 아예 쓰지 않거나 코 밑 또는 턱에 착용하고 있다가 적발됐다.

김한영 공항철도 사장은 "제한된 공간인 객실에서는 이용객 간 접촉을 최소화하는 것이 안전을 위해 필수적"이라며 "코로나19 확산 방지를 위해서 열차 이용 시 반드시 마스크를 착용해 달라"고 강조했다.

