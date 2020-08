김제선관위, 온주현 의장 주민소환 대표자 증명서 교부

오는 10월 30일까지 주민소환 서명 작업 본격화

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 김제시의회 온주현 의장 주민소환투표 청구인 대표자 증명서가 김제선거관리위원회로부터 교부돼 본격적인 주민소환 서명부 작성에 돌입했다.

31일 김제시의회 온주현 의장 주민소환추진위원회(상임대표 정신종)와 김제시농업인단체연합회(상임대표 최규엽), 김제시선관위 등에 따르면 이날 온 의장 주민소환 청구인 대표자 증명서와 서명부가 발급됐다.

이에 따라 주민소환추진위와 김제시농단연 등은 서명을 받을 수 있는 수임인 모집을 시작으로 앞으로 온 의장 지역구인 김제시 나선거구(검산동 용지면 백구면 금구면)에서 오는 10월 30일까지 총 60일 동안 주민소환 투표 최소 개시 요건인 약 4200여 명 이상의 서명을 받을 예정이다.

주민소환추진위와 김제시농단연은 이번에 1000여 명의 수임인을 모집해 총 1만여 명의 서명을 목표로, 검산동과 용지면 등 동면별로 주민소환추진위를 따로 구성해 유권자 등을 대상으로 서명 작업에 나설 계획이다.

이들은 코로나19 확산과 긴 장마 및 수해복구 등에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 늦어도 오는 12월 초까지 주민소환 투표를 마치는 등 주민소환 추진 일정을 최대한 줄이기로 했다.

강신종 상임대표는 “김제시의회가 동료의원 간 불륜 사건과 의장단 선거 암투 등으로 김제시 브랜드 가치를 하락시키고 시민의 자존심을 짓밟아 버리고도 책임을 지지 않는 후안무치한 모습을 보이고 있다”면서 “이번 온주현 의장의 주민소환을 반드시 성공시켜 시민정신이 살아있음을 보여 주겠다”고 말했다.

이어 “온 의장 주민소환에 침묵하고 있지만 속으론 분노하고 있는 많은 시민들이 큰 힘이 되고 있다”며 “특히 이번 주민소환은 시민들의 지지로 선출직 공직자가 됐지만 당선된 후 그 시민들을 무시하는 무책임한 정치인들을 시민의 힘으로 끌어내리는 새로운 역사를 기록한다는데 큰 의미가 있다”고 강조했다.

한편, 이번 주민소환은 김제시 나선거구 총 유권자 2만900여 명 가운데 20%(약 4200여 명) 이상의 서명과 33.33%(약 7000여 명) 이상의 투표로 과반수 찬성이 나오면 온 의장의 의원직은 박탈된다.

