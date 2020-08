[공시＋]크리스탈신소재, 2분기 영업익 99억원…전년比 29%↑

[아시아경제 금보령 기자] 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,595 전일대비 5 등락률 +0.31% 거래량 988,371 전일가 1,590 2020.08.31 14:42 장중(20분지연) 관련기사 ‘SOC사업’에 2탄! 정부가 게임산업에 집중 사격 한다!!!【전문가의견】 이 시점이야 말로 '2차전지 관련주' 매수 시점크리스탈신소재, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 5.41% ↑ close 는 2분기 연결 기준 영업이익이 전년 대비 28.7% 증가한 98억6064만원이라고 31일 반기보고서를 통해 공시했다. 같은 기간 매출액과 당기순이익은 전년보다 각각 18.8%, 22.5% 늘어난 260억6424만원, 77억9552만원을 기록했다.

위안화 기준으로 매출액 1억5155만 위안, 영업이익 5733만 위안, 당기순이익 4533만 위안이다.

크리스탈신소재 측은 "운모 제품군 중 운모플레이크와 운모파우더의 매출이 안정적 실적을 뒷받침하고, 최근 첨단 케이블 시장의 수요 증가로 운모테이프의 공급이 확대되면서 이번 호실적을 견인했다"며 "인건비, 접대비, 각종 수수료 등 판매관리비를 절감해 영업이익도 큰 폭으로 끌어올렸다"고 설명했다.

6월에는 크리스탈신소재가 전략적 신사업으로 추진하고 있는 그래핀 사업 분야를 통해 첫 매출 성과를 나타내기도 했다. 크리스탈신소재는 그래핀 생산 설비를 확충해 관련 사업 경쟁력을 강화할 계획이다. 마스크 핵심 재료인 항균 MB 필터 및 항균 ES 섬유 등의 생산을 통한 '그래핀 항균 마스크' 제품 출시를 추진하고 있다.

허위에룬 크리스탈신소재 대표는 "그래핀 사업이 보다 본격화되면 기업 가치를 한층 더 높일 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

